Ситуация для Сил обороны на фронте достаточно тяжелая, отметил военный.

Когда Украина будет иметь хотя бы партитет в количестве боеприпасов, то наступление России будет остановлено. Такое мнение высказал офицер Вооруженных сил Украины Мирослав Гай в эфире Ранок.LIVE.

Он отметил, что ситуация для Сил обороны на фронте достаточно тяжелая.

"РФ продолжает давить по широкому фронту, в первую очередь за счет преимущества в артиллерийских выстрелах и авиационной компоненте. К сожалению, россияне доминируют в воздухе. Как только у нас появится хотя бы паритет в боеприпасах, особенно крупных калибров, или будет нивелирована авиационная компонента России, в частности КАБы, которыми они уничтожают прифронтовые города, то наступление России будет остановлено", - подчеркнул Гай.

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Он также напомнил, что оккупанты имеют преимущество и в живой силе, потому что пытаются мобилизовать ежемесячно около 30 тысяч человек. По его словам, истощение идет с двух сторон.

"Россияне несут гораздо большие потери, чем ВСУ, в первую очередь за счет того, что они наступают, а мы обороняемся", - добавил офицер ВСУ.

Как сообщал УНИАН, начальник разведки артиллерии 4-й бригады "Рубеж" капитан НГУ с Бахмутского направления Владимир Назаренко отмечал, что российские оккупанты используют на востоке Украины большое количество резервов, боеприпасов и оружия.

По его словам, враг продолжает давить и ситуация остается критической на многих участках и в целом по всей линии востока.

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