Сообщается, что полномасштабная война в Украине может перерасти в более глобальное противостояние из-за отправки войск КНДР на помощь России.

Полномасштабное вторжение России в Украину может перерасти в Третью мировую войну в зависимости от того, какая реакция последует от мировых союзников Украины в ответ на отправку Северной Кореей своих военных на помощь РФ, пишет The Telegraph.

СМИ напомнило о том, что КНДР предварительно может отправить оккупантам на помощь около 11 тысяч военных. Это, по словам журналиста, "являются последним и самым пугающим напоминанием" о том, что война идет не только между Россией и Украиной.

Поэтому вскоре другие страны по обе стороны войны могут последовать примеру Северной Кореи, в частности, Великобритания и Франция, которые раньше уже говорили о такой возможности.

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"Теперь это глобальная война, потенциально мировая война. Очевидно, что российские лидеры и их союзники в Иране, Северной Корее и — в меньшей степени — Китае понимают ставки. Менее очевидно, что это понимают союзники Украины по НАТО", - говорится в материале.

Кроме того, отмечается, что Южная Корея тоже может быть "втянута" в войну из-за растущей роли КНДР в союзничестве с Россией. Ранее Южная Корея предоставляла Украине гуманитарную помощь и артиллерийские снаряды, однако вскоре это может измениться. На чрезвычайном заседании Совета нацбезопасности высшие должностные лица Республики Корея пообещали усилить собственное участие в войне в Украине — в ответ на действия КНДР.

Известно, что Южная Корея продолжает быть одним из лидеров в производстве и экспорте вооружения — это касается и танков, и артиллерии. Тем не менее, в материале говорится, что Украина не должна "строить свою стратегию вокруг того факта, что Южная Корея больше оценивает последствия все более глобальной войны, чем страны НАТО".

Северокорейские войска в войне против Украины - что известно

Ранее УНИАН сообщал, что Путин может обойтись без мобилизации в РФ. В этом ему помогут войска КНДР. Ведь уже сейчас речь идет о 10 тысячах военных из Северной Кореи, что соответствует месячной потребности армии РФ, по словам эксперта.

Кроме того, уже завтра первые военные из КНДР будут в Курской области, - заявлял Кирилл Буданов 22 октября. Однако еще неизвестно, в каком количестве происходят перемещения.

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