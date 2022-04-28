За сутки потери врага на южном направлении составили 49 человек и 14 единиц техники.

На Херсонщине но Николаевщине враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение в сторону Николаева.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

"В течение суток на Херсонщине и Николаевщине враг пытался улучшить тактическое положение в сторону Николаева, но успеха не имел", - отметил он.

По словам Назарова, украинскими подразделениями при поддержке артиллерии отражено атаку врага у Новогригорьевка и две - возле Александровки.

"Эффективным ведением боевых действий нашими подразделениями сорвана вражеская подготовка к атаке в направлении Николаевки. В районе Нововоронцовки подразделения ПВО "поймали" очередного "Орлана-10", - добавил он.

По данным командования, общие потери врага за сутки на этом направлении составили 49 человек и 14 единиц техники, из которых 6 – бронированной, 3 автомобильной, 3 единицы ракетно-артиллерийского и противовоздушного вооружения, а также техника тыла.

В то же время, в районе Молодецкого и Великой Александровки двойным попаданием уничтожены вражеские склады боеприпасов.

"Тем временем в центре Херсона, на площади Свободы, российские оккупанты забросали светошумовыми и газовыми гранатами проукраинских митингующих. Есть раненые и задержанные. Но херсонцы даже сквозь дым и боль скандировали "Херсон – это Украина!". Оккупационные власти хоть и пытались ускорить референдум, но реализация коварного плана все не удается", - отметил Назаров.

Как сообщал УНИАН, противник продолжает попытки выйти на админграницу, однако украинские военные останавливают и замедляют вражеское наступление.