Аналогичная ситуация и в Запорожской области.

Противник продолжает попытки выйти на админграницу Херсонщины, однако украинские военные останавливают и замедляют вражеское наступление.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович во время брифинге.

"Враг продолжает пытаться выйти на границы Херсонской области. Ему это не удается", - отметил он.

Арестович отметил, что благодаря очень эффективному сочетанию украинских разведывательных средств и средств поражения (авиации, артиллерии) украинские военные наносят "умелые и очень удачные удары" по местам скопления противника, по его командным пунктам, по складам боеприпасов.

По его словам, это эффективно позволяет срывать темпы наступления врага, замедлять их, а на некоторых участках останавливать.

"Та же картина и на гуляйполевському направлении, на направлении Запорожья, где враг существенно замедлил свое передвижение, а на некоторых участках не продвигается вообще", - добавил советник руководителя ОП.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве обороны Украины ожидают активизации боев на Криворожском и Николаевском направлениях.

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