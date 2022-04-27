Противник продолжает попытки выйти на админграницу Херсонщины, однако украинские военные останавливают и замедляют вражеское наступление.
Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович во время брифинге.
"Враг продолжает пытаться выйти на границы Херсонской области. Ему это не удается", - отметил он.
Арестович отметил, что благодаря очень эффективному сочетанию украинских разведывательных средств и средств поражения (авиации, артиллерии) украинские военные наносят "умелые и очень удачные удары" по местам скопления противника, по его командным пунктам, по складам боеприпасов.
По его словам, это эффективно позволяет срывать темпы наступления врага, замедлять их, а на некоторых участках останавливать.
"Та же картина и на гуляйполевському направлении, на направлении Запорожья, где враг существенно замедлил свое передвижение, а на некоторых участках не продвигается вообще", - добавил советник руководителя ОП.
Как сообщал УНИАН, в Министерстве обороны Украины ожидают активизации боев на Криворожском и Николаевском направлениях.