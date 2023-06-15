Один из вариантов предполагает восстановление ядерного статуса.

Чтобы в будущем защититься от России Украине необходимо не только добиться поражения армии РФ, но и создать условия безопасности.

Экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью "Обозревателю" назвал два возможных варианта.

"Мы должны быть в союзе, который при нападении на нашу страну будет вместе с нами воевать. Причем, в состав этого союза должны входить ядерные державы. Поскольку западные страны уже раз нас обманули с Будапештским меморандумом, мы отказались от ядерного статуса. Поэтому для нас перспектива на ближайшее время с точки зрения обеспечения безопасности - это союз, в первую очередь, с американцами наподобие того, который они заключили с Финляндией и Швецией, пока эти страны не входили в состав НАТО", - отметил он.

По мнению генерала, если Украина не вступит в подобный союз, остается еще один вариант - восстановление ядерного статуса:

"Для начала можно организовать консультации по Будапештскому меморандуму. Мы не будем вступать в НАТО или в другой военный союз, будем биться до последнего, но у нас должно быть ядерное оружие. Мы этого не хотим, но безопасность требует такого подхода. К тому времени, когда мы закончим боевые действия, должен быть заключен союз с США и другими союзниками, где будут гарантии, что нас будут защищать вплоть до применения ядерного оружия".

Война в Украине - актуальные новости

Напомним, как сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, контрнаступление украинских сил продолжается сейчас на Бердянском и Бахмутском направлениях.

По обновленным данным, на 15 июня общие боевые потери России в Украине предварительно составляют 217910 человек личного состава, за минувшие сутки украинские бойцы ликвидировали 580 оккупантов.