Глава государства сегодня провел несколько совещаний по международным усилиям Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что вскоре объявит важные новости для обороны Украины. Об этом глава государства сказал в своем вечернем видеообращении к украинцам 11 мая.

Президент отметил, что сегодня, как и всегда, был на связи с командующими и разведкой.

"Провел несколько совещаний по нашим международным усилиям. Скоро смогу объявить очень важные новости для нашей обороны, для наших отношений с партнерами", - подчеркнул Зеленский.

Кроме этого, он рассказал о встрече со специальным советником президента Бразилии по международным вопросам, во время которой они обсудили возможность проведения саммита в формате Украина - Латинская Америка.

"Еще раз подчеркнул свое приглашение для президента Бразилии посетить нашу страну и увидеть героизм украинцев своими глазами, нашу реальную настроенность на мир для всей украинской земли, для всех наших городов и общин, которые сейчас испытывают удары российских террористов", - отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что предложенная еще в прошлом году Украиной формула мира сейчас стала более актуальной. "Это единственный комплексный и единственный реалистичный план возвращения покоя не только нашему народу, но и всем народам планеты, которые стремятся к жизни без агрессий", - сказал Зеленский.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 мая, министр обороны Бен Уоллес подтвердил передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Storm Shadows, которые, по его словам, позволят оттеснить российские войска с "суверенной украинской территории".

Storm Shadow - это крылатая ракета большой дальности с скрытными возможностями, совместно разработанная Великобританией и Францией, которая обычно запускается с воздуха. Дальность этих ракет превышает 250 километров.

Раньше Владимир Зеленский анонсировал разработку фундаментальной новой концепции безопасности для Украины. По его словам, эта концепция коснется аспектов от защиты границы до новых условий безопасности для работы школ, от инфраструктурных основ безопасности экономики до реальной возможности гарантировать людям такую защиту от террора, которую имеют самые передовые государства мира.

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