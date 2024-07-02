'Это не беспокоит ВВС': эксперты установили, почему российские бомбы падают на своей территории

СМИ собрали экспертные мнения аналитиков относительно частых случаев случайных бомбардировок.

Эксперты установили причину, почему российские самолеты так часто сбрасывают планирующие авиабомбы на территорию РФ, или на оккупированные части ряда украинских областей.

Как сообщает The Washington Post со ссылкой на ряд экспертов, в этом виноваты неисправные системы наведения российских планирующих бомб. Согласно внутреннему российскому документу, перехваченному украинской разведкой и переданному изданию, с апреля 2023 года по апрель 2024 года в Белгородской области, граничащей с Украиной, упало по меньшей мере 38 планирующих бомб. По меньшей мере четыре были сброшены на город Белгород, а еще семь - в пригороде вокруг него, говорится в документе.

В нем сказано, что большинство бомб обнаружили гражданские лица, и в большинстве случаев министерство обороны России не знало, когда они были запущены. Некоторые из эпизодов не удалось расследовать из-за "сложной оперативной ситуации".

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Виной этому могут быть дешевые системы наведения

Планирующие бомбы - это старые боеприпасы, модернизированные системами наведения, которые позволяют запускать их на расстояние.

Россия использует их для разрушительных последствий против Украины, российская авиация способна выпустить их на безопасное расстояние, что затрудняет их перехват.

Но некоторые из бомб выходят из строя, вероятно, из-за дешевых систем наведения, известных как комплекты UMPK, по словам Руслана Левиева, российского аналитика, который основал независимую расследовательскую организацию Conflict Intelligence Team.

"Мы считаем, что эти случайные сбросы вызваны ненадежностью этих комплектов, что, кажется, не беспокоит ВВС", - сказал он.

Несмотря на это, Левиев сказал, что "лишь часть" бомб выходит из строя, то есть это мало влияет на общую эффективность оружия.

В июне российский оппозиционный медиа-канал "Астра" подсчитал, что за последние четыре месяца Россия сбросила на собственные территории 103 бомбы.

В марте министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что только за шесть дней с 18 по 24 марта Россия сбросила на Украину 700 планирующих бомб.

В прошлом месяце Россия также впервые применила мощную бомбу ФАБ-3000 M-54 весом 2800 кг в Харькове, вызвав огромные разрушения. Сейчас Украина разрабатывает собственные планирующие бомбы и продолжает просить новые системы ПВО у своих союзников по НАТО.

Страны НАТО также ослабили ограничения на использование Украиной своего оружия, чтобы она могла наносить удары по российским целям и отражать российские планирующие бомбы в Харькове и вокруг него.

В интервью изданию Philadelphia Inquirer в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский призвал президента Джо Байдена позволить Украине использовать предоставленные США ракеты большой дальности, включая ATACMS, для ударов по аэродромам в глубине России.

Российские бомбы падают на своей территории - что известно

Российские самолеты довольно часто сбрасывают авиационные бомбы на российской территории. Об этом тщательно молчат, но информация просачивается в СМИ.

Накануне стало известно, что российские самолеты уронили две бомбы за 2 дня на Белгородскую область. 4 мая в результате внештатного схода ФАБ-500 на Белгород пострадали 7 человек, в том числе ребенок, поврежден 31 дом и 10 авто. В день взрыва губернатор не назвал его причин. Позже источники канала в экстренных службах региона подтвердили, что на город упала российская авиабомба.

ФАБ-250 также обнаружили 3 мая в районе села Крутой Лог. Эвакуировать жителей не пришлось, пострадавших и разрушений нет. Боеприпас передали военным для дальнейшего уничтожения.

Только в марте-апреле этого года российские ВКС уронили более 20 авиабомб на российскую или оккупированную территории.

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