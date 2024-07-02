Сожжены места базирования россиян, уничтожено оборудование для связи на одном из направлений.

Воины подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины "Ghost" уничтожили два места базирования российских оккупантов и много техники и оборудования противника.

Об этом сообщило ГУР Минобороны и продемонстрировало видео уничтожения врага и его техники. Отмечается, что воины "Ghost" продолжают ночную охоту на оккупантов и их технику.

"На одном из направлений фронта "призраки" сожгли два места базирования российских оккупантов, уничтожили расположенное на крыше здания вражеское оборудование для связи и наблюдения, а также - топливозаправщик и несколько единиц легкой автомобильной техники захватчиков", - сказано в сообщении.

В ГУР отмечают, что земля должна гореть под оккупантами.

При этом разместили видео ночного уничтожения противника и его техники и оборудования.

Другие операции ГУР

Как сообщал УНИАН, подразделения ГУР Минобороны не только работают на фронте, но и подрывают мощь врага на оккупированных им территориях Украины.

Вчера, 2 июля, сообщалось о масштабной кибератаке, которая была осуществлена специалистами Главного управления разведки Министерства обороны Украины в июне. Она оставила без связи по меньшей мере 250 тысяч абонентов на временно оккупированных территориях Украины, прежде всего во временно оккупированном Крыму.

По данным источника УНИАН в спецслужбе, представители российских провайдеров называют ее самой мощной DDos-атакой, с которой им когда-либо приходилось сталкиваться.

Генеральный директор одного из российских операторов связи Иван Зима заявил, что на хотя бы частичное восстановление связи провайдерам понадобилось не менее 16 часов. По факту же значительное количество абонентов оставались без связи более двух суток. Атака затронула как сети абонентов, так и сети операторов, которые пользовались пораженной инфраструктурой.

Одним из наиболее пострадавших провайдеров стал телеком-оператор "Миранда-медиа" . Абоненты этого провайдера не только не имели доступа к связи, но также не могли осуществить оплату за услуги из-за поражения биллинг-системы.

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