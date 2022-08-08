Также аналитик объяснил непонятные перемещения российских оккупантов через Днепр на юге Украины и роль HIMARS в этих действиях.

Барражирующий боеприпас, или как его еще называют, дрон-камикадзе Switchblade 300 и Switchblade 600 – это высокоточные ударные дроны, которые практически исключают поражение оператора. Если посмотреть на работу украинских артиллеристов, использующих снаряды класса Excalibur, то они работают по принципу размягчения обороны русских.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

"Уничтожаются командные пункты, казармы с личным составом, места хранения техники, склады, базы, арсеналы с боеприпасами для того, чтобы создать такие условия для русских командиров, когда они будут вынуждены отступать под влиянием украинских сил обороны, потому что нечем обороняться – все уничтожено, все сгорело", - отметил эксперт.

Вместе с тем, в последнее время российские оккупанты делают непонятные перемещения: тремя мостами через Днепр в районе Херсона перемещаются то в одном, то в обратном направлении. По словам Селезнева, врагу не совсем понятно, как проводить наступательную операцию оперативного уровня.

"Такое количество сил и средств, которые применяет Россия на этом участке, это уже оперативный уровень. Как обеспечивать эту группировку войск – не понятно. Три моста, которые находятся под огневым контролем и время от времени взлетают в воздух и становятся непроходимыми для вражеской техники – с такой коммуникацией трудно действовать эффективно и иметь полную уверенность в том, что логистика российской армии будет четкой и бесперебойной. Вполне возможно, что одна из причин, почему РФ не приняла окончательного решения, куда же наступать своей ордой, связана с тем, что они пока не закрыли вопрос купирования угрозы украинских РСЗО HIMARS и высокоточных снарядов. Есть запрос на защиту, но российская техника не способна реализовать этот запрос", - отметил он.

Ранее воины 53 отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха показали дрон-камикадзе Switchblade в действии.

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