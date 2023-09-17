Отмечается, что несмотря на значительное количественное преимущество, потери российских захватчиков в 7-8 раз выше, чем в ВСУ.

Россия держит на Бахмутском направлении 52 тысячи солдат, всего на востоке - около 150 тысяч личного состава армии РФ. Об этом начальник пресс-службы восточной группировки войск Илья Евлаш сказал в эфире телемарафона.

"52 тысячи личного состава и примерно где-то 274 танка они на Бахмутском направлении удерживают, более тысячи боевых бронированных машин, и также 150 артиллерийских систем и чуть более 120 реактивных систем залпового огня", - подчеркнул Евлаш.

В то же время, всего на восточном направлении российские захватчики держат около 150 тысяч солдат и много техники.

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"Около тысячи танков. Также около 3 тысяч боевых бронированных машин. Где-то тысячу артиллерийских систем и около 600 реактивных систем залпового огня", - добавил Евлаш.

Он назвал эти оккупационные силы мощной группировкой, но Силам обороны Украины удается не дать врагу прорвать украинскую оборону.

"Более того, даже меньшими силами, имея доминацию противника в воздухе, мы продолжаем двигаться вперед, и даже с меньшими потерями. Потери противника обычно превышают наши в 7-8 раз. Что противоречит вообще любой военной логике и науке, и показывает мужество, отвагу наших Сил обороны", - отметил Евлаш.

По его словам, на южном фланге в районе Бахмута Силы обороны Украины имеют успехи, продолжают продвижение и выбивание врага с ранее занимаемых позиций.

"Враг сложный, с боями, но отходит, огрызается. Тем не менее, наши мужественные защитники благодаря отваге, самопожертвованию и невероятному подвигу продолжают двигаться и выбивать его из посадок и населенных пунктов на этом направлении", - сказал Евлаш.

Он сказал, что за прошедшие сутки противник продолжал наносить мощные артиллерийские обстрелы вдоль всей линии соприкосновения, и в частности, на Бахмутском направлении оккупанты 590 раз применяли разные артиллерийские системы разных калибров. Произошло 16 боевых столкновений. Еще трижды противник применял авиацию.

"Кроме этого, 280 оккупантов были ликвидированы. Еще 2 взяты в плен", - подчеркнул Евлаш.

Вместе с тем, Силы обороны Украины уничтожили две 152-мм пушки Д-20 и одну Д-30, а также шесть авто, которыми осуществлялся подвоз оккупантов и боеприпасов к линии соприкосновения. Еще уничтожен один командно-наблюдательный пункт роты оккупантов на Бахмутском направлении и 2 наблюдательных пункта для зенитных ракетных комплексов "БУК".

Также был уничтожен один вражеский беспилотник "Зала".

Потери России в Украине - данные Генштаба ВСУ

Напомним, общие боевые потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения составляют около 272 тысяч 320 человек личного состава. Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили 530 российских захватчиков.

Также РФ потеряла не менее 4620 танков, 8828 боевых бронированных машин, 6003 артиллерийские системы, 776 реактивных систем залпового огня, 523 средства ПВО, 4742 БПЛА оперативно-тактического уровня, 8537 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

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