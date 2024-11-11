По мнению Поповича, вывод войск будет возможен, если исчезнет угроза для Сумщины.

По состоянию на сегодняшний день мы не видим подготовки к выводу Вооруженных сил Украины из Курской области России.

Об этом в эфире "Киев24" сказал военный аналитик Денис Попович, отвечая на вопрос о ситуации в Курской области России и о том, как страна-агрессор может использовать собранную там 50-тысячную военную группировку. По его словам, РФ пытается вести там контрнаступательные действия.

"Уже в третий раз, начиная с начала осени... И на сегодняшний день они у них не являются успешными. Сейчас им не удается выполнить свою задачу по отодвижению Вооруженных сил Украины из Курской области", – сказал аналитик.

Видео дня

На вопрос о возможности вывода украинских войск из Курской области, Попович отметил, что "на сегодняшний день пока мы не видим подготовки к выводу войск Вооруженных сил Украины из Курской области":

"Вместо этого сейчас там ведутся бои и наши войска пытаются противостоять наступательным действиям Российской Федерации на Курщине".

Говоря о том, при каких условиях мог бы произойти такой выход, военный аналитик высказал мнение, что если украинское командование решит, что угрозы для создания россиянами "буферной зоны", которая угрожала бы территории Сумской области, уже нет, то "тогда может быть принято решение о выводе наших войск".

Ситуация на Курщине

Аналитик издания BILD Юлиан Репке сообщил, что контрнаступление России превратилось в катастрофу для российского диктатора Владимира Путина и его генералов. Враг несет большие потери.

Ранее в сети появилось видео провального штурма села Погребки Курской области. OSINT-аналитики отметили, что 810 бригада морской пехоты РФ отправила личный состав на верную смерть.

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