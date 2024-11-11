По мнению аналитика, среди украинцев царит "примитивное восприятие" Курской операции.

Курская операция ВСУ неправильно воспринимается в украинском обществе. Ее настоящей целью было показать слабость России, заявил в интервью "Украинскому радио" глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Он в частности опроверг "достаточно примитивные тенденции восприятия" событий на Курщине, например, о том, что целью операции было "взять побольше пленных" или "чтобы проводить какие-то территориальные торги" на переговорах Украины и России. По мнению Тимочко, эта военная операция на самом деле имеет значительно более глубокую цель.

"Курская операция показала, что Россия в геополитическом плане может много надувать щеки, но в реальности мало что будет делать. Второй момент показал, что российская армия далеко не безгранична. Территория России не настолько прикрыта", - пояснил он.

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По словам Тимочко, Курская операция вызвала "внутренние серьезные конфликты" в России, в частности развенчала миф о непобедимых кадыровцах. Вследствие этого весь Кавказ почувствовал эффект от событий под Курском, говорит эксперт.

Аналитик добавляет, что бои на Курщине опровергли мнение о том, что война зашла в тупик. Также, по его мнению, удалось опровергнуть российский нарратив о том, что у Кремля все идет по плану.

"А негативные последствия Курской операции сложно оценивать. Мы не знаем количества потерь и сколько пунктов Курской операции уже выполнено. Но сам факт, что Курская операция всколыхнула все мировое сообщество и заставила Путина всерьез оправдываться, покажет в будущих политических переговорах, как можно проводить военные операции на территории России - ядерной страны. Это тоже чрезвычайно серьезный результат", - добавил Тимочко.

Бои в Курской области: последние новости

Как писал УНИАН, украинский Генштаб задействовал в Курской области свои лучшие и хорошо укомплектованные бригады. Это контрастирует с использованием слабых и истощенных бригад, которые постоянно вынуждены отступать на Донбассе. В Украине многие люди не понимают логики таких действий украинского руководства.

Однако и Россия отчаянно пытается выбить ВСУ из Курской области. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, россияне тоже задействовали там свои лучшие части. По данным СМИ, Путин уже хочет выйти на переговоры, но не может это сделать, пока ВСУ контролируют часть Курской области.

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