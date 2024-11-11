Таким результатом закончились еще несколько штурмов россиян. По некоторым данным, на следующий день таких штурмов было еще 5.

Российская армия начала активные штурмовые действия на Курском направлении с целью прорвать оборону ВСУ. Впрочем, "мясные штурмы" свидетельствуют скорее о неподготовленности россиян.

В сети появилось видео провального штурма села Погребки Курской области. Видео датировано 7 ноября. OSINT-аналитики отметили, что 810 бригада морской пехоты отправила личный состав на верную смерть.

Только за один провальный штурм россияне потеряли более 10 бронетранспортеров, до 30 человек "двухсотыми", несколько десятков ранеными, еще с десяток попало в плен. Другие источники утверждают, что уничтожено до 15 единиц техники.

В то же время российские OSINT-аналитики сообщают, что с таким результатом закончились еще несколько штурмов россиян. В частности, по их данным, на следующий день таких штурмов было еще 5.

Операция в Курской области - последние новости

Как сообщал УНИАН, по данным издания The New York Times, Россия собрала группировку из 50 тысяч военнослужащих, включая солдат из Северной Кореи, для подготовки наступления на украинские позиции. По данным американских и украинских чиновников, это наступление направлено на возвращение части территории в Курской области. В ближайшее время эти силы должны начать наземное наступление.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский заявил, что десятки тысяч военных из лучших частей РФ пытаются вытеснить украинских защитников и продвинуться на Курском направлении.

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