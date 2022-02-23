Также журналист задал своим поклонникам риторический вопрос.

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон на фоне агрессии Российской Федерации в адрес Украины спросил у своих поклонников, наложили ли санкции на кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева.

"Ну что там, на эту жирную визгливую свинью Соловьева санкции наложили?", - задал риторический вопрос Гордон своим фолловерам.

Пользователи сети активно принялись отвечать Дмитрию. Некоторые из них высоко оценили его сарказм.

"Дмитрий, паштет из соловьиных язычков планируете запускать в производство?", "Скорей бы", "Дмитрий, на него давно "наложили"", "Дмитрий, ещё парочку постов и Россия морально уничтожена, так держать", - пишут фаны.

Напомним, кремлевский пропагандист Владимир Соловьев попал под санкции ЕС. Ему заморозят активы на территории ЕС, запретят въезд в страны Европейского союза и транзит через них.

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