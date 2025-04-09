Он убежден, что борьба с Россией не прекратится очень-очень много лет.

Россияне используют любое перемирие в войне в свою пользу, чтобы собрать силы и возобновить наступление. Об этом Герой Украины, майор Виталий Литвин рассказал в интервью "Украинской правде", отметив, что не видит реалистичной модели, как это перемирие может выглядеть.

"Враг использует его в свою пользу, 100%. Захватчики на Покровском направлении, например, у которых было две недели на подготовку, будут иметь месяц и две недели на подготовку", - подчеркнул он.

По мнению военного, нужно перестать привязываться к каким-то датам.

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"Я уже для себя сформулировал такую мысль: у нас есть путь борьбы, и мы по нему должны идти. И эта борьба не прекратится очень-очень много лет. Она будет переходить в определенные периоды: АТО, ООС, полномасштабное вторжение, потом будет какое-то, назовем это, "перемирие" - на воде, на суше, по ударам по критической инфраструктуре. Но враг все это использует. Россия никуда не исчезнет, она будет для нас и в дальнейшем угрозой и в культурном плане, и в существовании нашего государства", - убежден боец.

Он также рассказал о своем опыте "перемирий" с Россией во время АТО-ООС, отметив, что хоть большой интенсивности боевых действий не было, но были оборонительные бои, локальные перестрелки и наши военнослужащие погибали почти каждый день.

"То есть были какие-то перемирия, но враг применял любые системы любого вооружения. Не в таком количестве, как сейчас, но применял", - рассказал он.

Перемирие с Россией

Как сообщал УНИАН, ранее Трамп сообщил, что Вашингтон продолжает обсуждать с Москвой перемирие на поле боя.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк считает, что после "психологического дедлайна" 20 апреля, до которого Россия должна согласиться на прекращение огня, события будут развиваться очень быстро, поскольку Москва бьет по репутации США, поэтому Белому дому придется реагировать.

В то же время CNN со ссылкой на украинских офицеров, анализ украинского Генштаба и данные собственных корреспондентов сообщает, что Россия активизирует наступательные действия на линии фронта, и Украина фиксирует угрозу прорыва.

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