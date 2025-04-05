Перемирие на Пасху: в Defense Express оценили шансы прекращения огня

Никаких предпосылок для введения перемирия в Украине на Пасху нет. Такое мнение высказал военный эксперт Defense Express Иван Киричевский, передает "Еспресо".
"Вариант с перемирием на Пасхальные праздники выглядит больше как фантастика. Для перемирия нужно куда-то деть военно-политическое руководство РФ. Сейчас нет никаких предпосылок для того, чтобы такое перемирие было введено на Пасху", - заявил он.
Киричевский подчеркнул, что идея перемирия на Пасху очень увлекательно звучит, но дает ложную надежду:
"Нужно быть готовыми к тому, что россияне до Пасхи постараются наделать еще много пакостей. Лучше готовиться к худшему и не питать лишних надежд. Наш враг очень коварный. И если действительно такое чудо произойдет, то лучше потом просто приятно удивиться".
При этом эксперт акцентировал, что даже обсуждение введения миротворческого контингента находится на очень низком уровне:
"Я бы сказал, что на уровне, когда дерево под бумагу для этих планов еще не срезано".
Перемирие до Пасхи - что сообщалось
Напомним, ранее УНИАН писал, что США хотят достичь перемирия между Россией и Украиной до Пасхи, 20 апреля, пишет Bloomberg.
Однако, по словам источников, сроки могут быть сдвинуты из-за большого разрыва между позициями двух сторон. Россия выдвигает максималистские требования к любому соглашению, включая прекращение поставок оружия на Украину, что Киев и его союзники отвергли.