В частности, Силы обороны уничтожили 16 вражеских БпЛА "Shahed-136/131" и восемь разведывательных дронов.

Украинская авиация и артиллерия за прошедшие сутки нанесли значительные потери врагу, поразив районы с личным составом и техникой.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, за прошедшие сутки враг нанес 8 ракетных и 82 авиационных удара, совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктов.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, в том числе и дети. Разрушениям подверглась портовая инфраструктура в Одесской области, жилые дома и другая гражданская инфраструктура Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепровской и Херсонской областей", - говорится в сообщении.

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В то же время украинские защитники отработали мощно – по данным Генштаба, силами и средствами противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожены две крылатых ракеты Х-35/Х-59 и 16 вражеских БпЛА "Shahed-136/131".

Кроме того, авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и один - по зенитно-ракетному комплексу. Также было уничтожено восемь разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

К тому же, ракетные войска и артиллерия в течение минувших суток поразили один зенитно-ракетный комплекс противника.

Ситуация на фронте

По данным аналитиков ISW, 16 августа украинские войска продолжили контрнаступательные действия на Бахмутском, Бердянском (район границы Запорожско-Донецкой области) и Мелитопольском (Запад Запорожской области) направлениях.

При этом, ВСУ удалось освободить Урожайное, а также, по данным аналитиков, Силы обороны добились больших успехов в районе Роботино в западной части Запорожской области.

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