ВСУ освободили Урожайное, а ткже добились больших успехов в районе Роботино в западной части Запорожской области.

16 августа украинские войска продолжили контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта и продвинулись в западной части Запорожской области и на границе Донецко-Запорожской области, в том числе освободили село Урожайное.

Как сообщают аналитики американского Института изучения войны, украинские войска продолжали наступательные действия на бахмутском, бердянском (район границы Запорожско-Донецкой области) и мелитопольском (запад Запорожской области) направлениях.

"Украинские сообщения об освобождении Урожайного согласуются с предыдущими заявлениями украинских официальных лиц об освобождении других населенных пунктов в этом районе и недавними сообщениями российских войск о том, что российские части в этом районе отводятся", - говорится в отчете.

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Кроме того, аналитики отмечают, что украинские силы продвигались к северо-востоку от н. п. Роботино (10 км к югу от Орехова) в западной части Запорожской области и, "вероятно, добились больших успехов в прилегающих районах, учитывая непрерывную активность украинских сил в лесных массивах к северо-востоку от населенного пункта".

Как пишет ISW, это подтверждают и российские военкоры, утверждающие, что небольшие группы украинской пехоты при поддержке бронетехники продолжали наступление севернее и северо-восточнее Роботино, а также в направлении Вербового. Российские военкоры утверждали, что за северную часть Роботино в настоящее время ведутся бои и что украинская техника может более свободно передвигаться в этом районе из-за разминирования украинскими силами минных полей. Также, по их утверждениям недавние успехи украинской стороны позволяют украинским силам оказывать постоянное давление на российские силы в районах, где больше нет мин.

Также аналитики опровергают сообщения российских источников о том, что ВСУ задействовали в Запорожской области свои "основные резервы" для проведения контрнаступательных операций.

"Продолжающиеся заявления России об атаках небольшой части украинской пехоты в этом районе не соответствуют предполагаемому задействованию основных элементов механизированных резервов Украины. Российские источники, по-видимому, неправильно изображают украинские резервы как один большой унитарный контингент, который Украина отправит в бой как единое целое, и преждевременно заявляют, что Украина направила все свои резервы, основываясь на разрозненных наблюдениях за украинскими подразделениями, оснащенными западным вооружением", - говорится в отчете.

16 августа ВСУ освободили Урожайное

Поселок российские оккупанты захватили еще в марте 2022 года.

Несколько дней назад начали появляться сообщения о выбивании российских захватчиков с ключевых позиций в Урожайном вблизи недавно освобожденного Старомайорского. Утром 16 августа заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила об освобождении Урожайного от оккупантов.

А вскоре воины 35 отдельной бригады морской пехоты, участвовавшие в освобождении населенного пункта показали и рассказали, как происходило. Также опубликованы кадры того, как украинские бойцы поднимают сине-желтый флаг над разрушенным памятником.

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