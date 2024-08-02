Было поражено 42 артиллерийские системы, 8 боевых бронированных машин и 3 танка.

Силы обороны Украины за минувшие сутки обезвредили 1100 российских захватчиков. Как говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 02 августа 2024 года ориентировочно составили около 580 тыс. 590 человек.

Также было уничтожено много техники оккупантов, в частности:

танков - 8402 (+3) единицы,

боевых бронированных машин - 16211 (+8),

артиллерийских систем - 16161 (+42),

реактивных систем залпового огня - 1134 (+2),

средств ПВО - 907,

самолетов - 363,

вертолетов - 326,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 13005 (+37),

крылатых ракет - 2407,

кораблей/катеров - 28,

подводных лодок - 1.

Кроме того, было уничтожено 56 единиц автомобильной техники и автоцистерн (21872 с начала войны) и 6 единиц специальной техники (2719).

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Война в Украине - что происходит на фронте

По данным американского Института изучения войны, российские войска продолжают медленно, но уверенно продвигаться в направлении Покровска. Этому способствует недостаток украинской живой силы и рельеф местности на северо-западе от Авдеевки Донецкой области.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что украинские защитники на Покровском направлении имеют худшее оборудование и средства защиты и поэтому пока не в состоянии замедлить продвижение российских войск.

1 августа вечером аналитики DeepState сообщили, что российские оккупационные войска захватили населенный пункт Веселое в Покровском районе Донецкой области.

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