Силы обороны Украины за минувшие сутки обезвредили 1100 российских захватчиков. Как говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 02 августа 2024 года ориентировочно составили около 580 тыс. 590 человек.
Также было уничтожено много техники оккупантов, в частности:
- танков - 8402 (+3) единицы,
- боевых бронированных машин - 16211 (+8),
- артиллерийских систем - 16161 (+42),
- реактивных систем залпового огня - 1134 (+2),
- средств ПВО - 907,
- самолетов - 363,
- вертолетов - 326,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 13005 (+37),
- крылатых ракет - 2407,
- кораблей/катеров - 28,
- подводных лодок - 1.
Кроме того, было уничтожено 56 единиц автомобильной техники и автоцистерн (21872 с начала войны) и 6 единиц специальной техники (2719).
Война в Украине - что происходит на фронте
По данным американского Института изучения войны, российские войска продолжают медленно, но уверенно продвигаться в направлении Покровска. Этому способствует недостаток украинской живой силы и рельеф местности на северо-западе от Авдеевки Донецкой области.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что украинские защитники на Покровском направлении имеют худшее оборудование и средства защиты и поэтому пока не в состоянии замедлить продвижение российских войск.
1 августа вечером аналитики DeepState сообщили, что российские оккупационные войска захватили населенный пункт Веселое в Покровском районе Донецкой области.