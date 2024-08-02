ВСУ продолжают уничтожать оккупантов / фото 36 ОБрМП им. Михаила Белинского

Силы обороны Украины за минувшие сутки обезвредили 1100 российских захватчиков. Как говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 02 августа 2024 года ориентировочно составили около 580 тыс. 590 человек.

Также было уничтожено много техники оккупантов, в частности:

  • танков - 8402 (+3) единицы,
  • боевых бронированных машин - 16211 (+8),
  • артиллерийских систем - 16161 (+42),
  • реактивных систем залпового огня - 1134 (+2),
  • средств ПВО - 907,
  • самолетов - 363,
  • вертолетов - 326,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 13005 (+37),
  • крылатых ракет - 2407,
  • кораблей/катеров - 28,
  • подводных лодок - 1.

Кроме того, было уничтожено 56 единиц автомобильной техники и автоцистерн (21872 с начала войны) и 6 единиц специальной техники (2719).

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Потери оккупантов на 2 августа / Инфографика УНИАН

Война в Украине - что происходит на фронте

По данным американского Института изучения войны, российские войска продолжают медленно, но уверенно продвигаться в направлении Покровска. Этому способствует недостаток украинской живой силы и рельеф местности на северо-западе от Авдеевки Донецкой области.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что украинские защитники на Покровском направлении имеют худшее оборудование и средства защиты и поэтому пока не в состоянии замедлить продвижение российских войск.

1 августа вечером аналитики DeepState сообщили, что российские оккупационные войска захватили населенный пункт Веселое в Покровском районе Донецкой области.

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