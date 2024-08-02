Украинские силы в этом районе не обладают достаточными средствами, чтобы остановить продвижение россиян.

Российские войска продолжают медленно, но уверенно продвигаться в направлении Покровска. Этому способствует недостаток украинской живой силы и рельеф местности на северо-западе от Авдеевки Донецкой области.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), в ближайшее время российское наступление еще больше замедлится, поскольку захватчики подходят к линии больших и более урбанизированных населенных пунктов.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что украинские защитники на Покровском направлении имеют худшее оборудование и средства защиты и поэтому пока не в состоянии замедлить продвижение российских войск.

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Задержки с предоставлением западной и особенно американской военной помощи привели к задержкам с оснащением вновь созданных украинских подразделений и переоснащением тех, что уже воевали.

На Покровском направлении оккупанты пытаются достичь ограниченного тактического окружения украинских сил к востоку от трассы Т0511 (О0544) Очеретино-Гродовка-Мирноград. Геолокационные кадры, опубликованные 1 августа, свидетельствуют, что российские войска продвинулись дальше в пределах Веселого в направлении дороги Т0511, при этом самое отдаленное подтвержденное российское продвижение находится примерно в 3,5 километрах от окраин Гродовки.

По словам Машовца, недавнее продвижение российских войск в районе на юго-восток от дороги О0544 - это тактическое проникновение вглубь украинских позиций. Оккупанты за последние недели продвинулись на 6,5 километров вглубь и на 7.5 километров в ширину от Сокол до Сергеевки, пересекая реки Волчья и Казенный Торец.

Машовец предупредил, что российские войска близки к достижению оперативно значимого прорыва на Покровском направлении до конца августа. Однако нынешние темпы российского тактического продвижения в направлении Покровска, вероятно, не будут продолжаться бесконечно долго, поскольку российские войска приближаются к линии более крупных и более урбанизированных населенных пунктов.

Сейчас россияне сосредоточены на достижении тактического прорыва в районе населенных пунктов Желанное и Новогродовка. Центральная группировка российских войск, похоже, быстрее передислоцирует и развертывает силы между различными секторами своей недавно расширенной зоны ответственности в Донецкой области, чем это было раньше на большей части театра военных действий.

Возможно, оккупанты из Центральной группировки войск создали более гибкую структуру командования и управления и быстрее реагируют на потенциальную тактическую уязвимость Украины, чем другие российские группировки сил в Украине.

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Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что оккупанты сосредотачивают усилия на Покровском направлении, бросая в бой самые опытные штурмовые подразделения. Кроме того, жесткие бои продолжаются на подступах к Часовому Яру.

"По всем направлениям наступления противника продолжаются боевые действия различной интенсивности. Кое-где, ценой больших потерь, враг имеет незначительный успех. Во время активных боевых действий тактические позиции войск могут меняться несколько раз в течение суток. По состоянию на сейчас существенных изменений не произошло", - сказал Сырский.

Вчера стало известно, что российские оккупационные войска захватили населенный пункт Веселое Донецкой области. Он расположен восточнее Гродовки, в Покровском районе области.

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