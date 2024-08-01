Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли за вчера 18 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

На Покровском направлении украинские защитники отбили 55 штурмов оккупантов. Как отмечается в сообщении Генерального штаба ВСУ, в течение суток было зафиксировано 156 боевых столкновений. Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении.

"Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением пяти ракет, а также 77 авиаударов, сбросив 103 КАБа. Кроме этого, совершил более 4600 обстрелов, из них 104 - из реактивных систем залпового огня", - отметили в Генштабе.

В то же время авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 18 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также поразили пять пунктов управления, два средства противовоздушной обороны, узел связи, три склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также еще один важный объект оккупантов.

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"На Харьковском направлении количество атак за сутки составило восемь. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Тихого и Волчанска", - отмечается в сообщении.

На Купянском направлении произошло 8 боевых столкновений, а на Лиманском враг атаковал 14 раз неподалеку Макеевки, Невского и Новосергиевки.

Кроме того, на Северском направленииукраинские защитники отражали четыре штурмовые действия российских захватчиков, а на Краматорском шли 10 боев в районах Ивановского, Часового Яра, Богдановки и Андреевки.

Также на Торецком направлении произошло 26 боестолкновений неподалеку Северного, Нью-Йорка, Торецка и Железного.

"На Покровском направлении наши защитники отбили 55 штурмов в районах населенных пунктов Воздвиженка, Желанное, Сергеевка, Пантелеймоновка, Новоалександровка, Ивановка, Лисичное, Тимофеевка, Карловка, Калиново и Гродовка", - сообщили в Генштабе.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили 13 атак возле Красногоровки, Желанного, Карловки, Георгиевки и Парасковиевки, где противник пытался прорвать оборону наших войск.

Кроме того, на Времовском направлении российские войска совершили 12 штурмов возле Великой Новоселки и Водяного.

"На Приднепровском направлении шесть вражеских штурмовых действий на левобережье Днепра не имели успеха", - говорится в сообщении.

Война в Украине: новости

В утренней сводке 1 августа Генштаб проинформировал, что за время полномасштабного вторжения общие боевые потери российских оккупантов среди личного состава ориентировочно составили 579 тыс. 490 человек (+1 тыс. 370 за сутки).

Среди потерь во вражеской технике, в частности 8 тыс. 399 (+9) единиц танков, 16 тыс. 203 (+42) боевые бронированные машины, 16 тыс. 119 (+33) артиллерийских систем и 1 тыс. 132 (+1) реактивные системы залпового огня.

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