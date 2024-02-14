В то же время по всей линии фронта число боестолкновений в целом уменьшилось.

Напряжение на Авидевском и Марьинском направлениях не спадает - там сегодня враг провел около 50 штурмов.

Об этом речь идет в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ. Отмечается, что всего по всей линии фронта в течение суток произошло 64 боевых столкновения.

При этом, на Авдеевском направлении, украинские воины отбили более 25 атак врага в районе Авдеевки и еще 3 атаки в районах Северного и Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, продолжает попытки захватить Авдеевку.

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"На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, более 20 раз пытался улучшить тактическое положение", - отмечает далее Генштаб.

На Купянском направлении нашими защитниками отражена атака врага в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области. На Лиманском направлении украинские воины отбили атаку противника в районе населенного пункта Терны Донецкой, где враг, пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении, силы обороны отбили атаку противника в районе Клещиевки Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

На Новопавловском направлении украинские воины отбили атаку врага в районе южнее Золотой Нивы Донецкой области.

Также на Запорожском направлении силы обороны отбили две атаки противника в районах западнее Вербового и Работино.

"На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток российские захватчики совершили 7 безуспешных попыток штурма позиций наших войск", - говорится в сообщении Генштаба.

Также сообщается, что враг сегодня нанес 4 ракетных удара, 91 авиационный удар, совершил 83 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

В то же время, в течение суток авиация сил обороны Украины нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 6 районам сосредоточения личного состава, 5 артиллерийским средствам, двум складам боеприпасов, трем средствам радиоэлектронной борьбы российских оккупантов.

Война в Украине: новости

Сегодня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил военных, которые защищают позиции на Авдеевском и Купянском направлениях. Комментируя эту информацию представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш отметил, что вскоре россияне на себе почувствуют результаты этого визита.

Военный эксперт Алексей Гетман отмечает, что ситуация в Авдеевке для сил обороны непростая, но есть надежда, что подкрепление улучшит позиции украинских защитников.

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