По словам советника руководителя Офиса президента, никаких компромиссов с Москвой не будет.

Требование Кремля к руководству США о "заморозке" войны в Украине является безумием. Об этом в эфире телеканала FreeДОМ сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, об этом не может идти речь - никаких компромиссов с Москвой не будет.

"Они могут обращаться куда угодно. Россия предлагает исключительно "капитулярские" условия для Украины. ... Нет никаких предложений о переговорном процессе. И замораживание конфликта - это опять же проигрыш Украины", - отметил Подоляк.

Он пояснил, что Россия настаивает на трех вещах в рамках "замораживания конфликта".

"Первое - наши территории. Второе - Украина отказывается от субъектности и суверенитета. Третье - военные преступления, как страна, которая не проиграла, Российская Федерация не несет за них ответственности и не выплачивает репарации, не выплачивает компенсации, неважно что. Но она ни за что не платит. Это настолько безумно просто", - считает Подоляк.

По его мнению, Россия, заморозив конфликт, получит возможность вести себя на внешних рынках гораздо наглее. Кроме того, это может стать для РФ просто оперативной паузой.

"За это время Россия продолжит милитаризацию своей экономики, продолжит накопление ресурсов, продолжит апгрейдить свои военные инструменты. ... То есть, в принципе, Россия просто хочет получить какую-то паузу на несколько месяцев для того, чтобы улучшить качество своей экспансии", - резюмировал советник руководителя ОП.

Предложение РФ в США "заморозить" войну в Украине

Президент России Владимир Путин предложил США заморозить войну в Украине. Об этом написало Reuters со ссылкой на три российских источника. По их словам, Путин через посредников, в том числе через арабских партнеров на Ближнем Востоке, посылал Вашингтону сигналы о том, что хочет заморозить конфликт на нынешних линиях без всяких уступок со стороны оккупационных войск. При этом Вашингтон отказался обсуждать этот вопрос без Украины.

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