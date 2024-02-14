Сейчас агрессор значительно усилил свои штурмы на востоке Украины.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил подразделения, защищающие Украину на Авдеевском и Купянском направлениях. Вскоре россияне на себе почувствуют результаты этой поездки. Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица" Илья Евлаш в комментарии для 24 канала.

"Уже началась интенсивная работа. Главнокомандующий приехал на участок фронта, где он и раньше был командующим ОСУВ. Этот визит положительно повлияет на Вооруженные Силы Украины, Силы обороны и негативно скажется на противнике", – подчеркнул Евлаш.

По его словам, сейчас интенсивность боевых действий в этой части фронта сильно возросла. Там враг подтягивает резервы, однако украинские защитники наносят россиянам колоссальные потери.

Видео дня

"Уйму различной техники за минувшие сутки "налущили" наши защитники. 224 оккупанта - личный состав - были убиты и ранены. 128 единиц вооружения и военной техники, среди которых 78 различных типов беспилотных летательных аппаратов", – говорит Евлаш.

Среди потерь россиян также - система ПВО "Стрела-10", танки, боевые машины пехоты, пушки и минометы, окопные установки радиоэлектронной борьбы, станции видеонаблюдения, три склада с боеприпасами и еще 17 укрытий.

"Очень эффективно отработали наши ребята. Но это и свидетельствует о том, что враг сейчас активизировал использование тяжелой техники и прибегает к усилению своих действий вдоль всей линии соприкосновения на Лимано-Купянском направлении", – добавил капитан ВСУ.

Ситуация на фронте: последние новости

Как писал УНИАН, Россия готовит мощное наступление на Ореховском направлении (Запорожская область). Как рассказал спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой, сейчас оккупантов там почти как под Авдеевкой.

Также мы рассказывали, что в районе села Крынки Херсонской области российская армия увеличила количество попыток выбить ВСУ с позиций на левобережье. Только за минувшие сутки агрессор совершил пять попыток штурма украинских позиций, но, получив отпор и понеся потери, отошел.

Вас также могут заинтересовать новости: