По словам Сергея Кривоноса, в первую очередь, это наступление на Запорожье.

Генерал Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос назвал два основных направления, на которых русская армия в ближайшее время попытается наступать.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "24".

По его словам, оккупанты не покидают планов наступления и захвата новых территорий. В частности, считает он, это касается двух направлений.

В первую очередь, это наступление на Запорожье. Кривонос объяснил, что это одна из главных задач для оккупантов - захватить город. Они будут продолжать это делать.

"А второе направление - это харьковско-славянское направление, где они также могут за счет переброски резервов и прорывов пытаться окружить подразделения ВСУ", – сказал генерал ВСУ.

Он отметил, что оперативная пауза, о которой сейчас все говорят, не означает, что враг успокоился. "Оккупанты меняют тактику, меняют порядок применения своих частей на фронте", – отметил Кривонос.

По его мнению, российские военные сейчас ищут места, где могут нанести удар украинской армии.

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