Украинские воины планируют в Херсоне дружненько похоронить противников, поделились в Офисе президента.

Российская Федерация уже на протяжении нескольких суток очень активно перебрасывает войска в захваченный Херсон.

Украинские войска планируют всех противников дружненько похоронить в Херсоне, рассказал советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович российской журналистке Юлии Латыниной во время эфира на ее YouTube-канале.

"…Войска туда перебрасываются пятые сутки (по состоянию на 27 июля - Ред.), …очень активно перебрасываются, где мы их и планируем похоронить всех дружненько", - сказал собеседник.

Журналиста спросила, а не перебрасывает ли РФ войска в стратегическую ловушку?

"…да, и это очень хорошо. Они сделали стратегическую ошибку в этой войне, наконец-то, …но первой стратегической было… вообще начало этой войны. А вторую они сделали, когда приняли вот это решение…", - заявил советник главы ОП.

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля осуществили полномасштабное вторжение в Украину. Власти РФ даже не назвали войну войной, а утверждали, что начали "спецоперацию" для "демилитаризации" и "денацификации".

Противникам удалось взять под контроль ряд населенных пунктов в Херсонской области, в том числе - областной центр.

27 июля Алексей Арестович рассказал, что оккупация региона "висит" на трех мостах - Каховском, Дарьевском и железнодорожном.

Вас также могут заинтересовать новости: