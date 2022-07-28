Российская Федерация уже на протяжении нескольких суток очень активно перебрасывает войска в захваченный Херсон.
Украинские войска планируют всех противников дружненько похоронить в Херсоне, рассказал советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович российской журналистке Юлии Латыниной во время эфира на ее YouTube-канале.
"…Войска туда перебрасываются пятые сутки (по состоянию на 27 июля - Ред.), …очень активно перебрасываются, где мы их и планируем похоронить всех дружненько", - сказал собеседник.
Журналиста спросила, а не перебрасывает ли РФ войска в стратегическую ловушку?
"…да, и это очень хорошо. Они сделали стратегическую ошибку в этой войне, наконец-то, …но первой стратегической было… вообще начало этой войны. А вторую они сделали, когда приняли вот это решение…", - заявил советник главы ОП.
Напомним, российские войска рано утром 24 февраля осуществили полномасштабное вторжение в Украину. Власти РФ даже не назвали войну войной, а утверждали, что начали "спецоперацию" для "демилитаризации" и "денацификации".
Противникам удалось взять под контроль ряд населенных пунктов в Херсонской области, в том числе - областной центр.
27 июля Алексей Арестович рассказал, что оккупация региона "висит" на трех мостах - Каховском, Дарьевском и железнодорожном.
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