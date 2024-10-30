Все оружие, которое есть у врага, достает до центральных частей города.

Российские оккупанты продолжают давить на Харьковском направлении, и уже находятся в 2,5-3 километрах от города Купянск. Об этом заявил начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире "Еспресо".

"Есть вопрос выхода к реке Оскол на определенных участках, а также подхода и близости к самому городу Купянск. Сейчас мы видим это расстояние - 2,5-3 км от границ города", - сказал Беседин.

По данным главы МВА, оккупанты максимально давят на направлении и имеют локальные успехи.

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"Линия фронта очень близко, фактически все оружие, которое есть у врага, достает до центральных частей города, в том числе танки", - подчеркнул он.

Беседин добавил, что эвакуация из города продолжается, "мы доказываем людям, что это фактически последний шанс уехать из громады".

Харьковское направление - новости

Как рассказывал заместитель командира батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-й ОШБр Олесь Маляревич, на Купянском направлении Харьковщины враг пока не считается с потерями, подтягивает резервы, чтобы выйти к реке Оскол, а дальше к Купянску-Узловому.

Оккупанты не оставляют попыток продвинуться на Харьковщине, в частности, предприняли попытку захватить переправу через реку Оскол.

В Нацгвардии сообщили, что в случае захвата переправы оккупанты могли бы активизировать свое наступление на Купянском направлении, однако им это не удалось - бойцы НГУ успешно отбили наступление, нанеся врагу значительные потери.

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