За октябрь 2024 года российские захватчики оккупировали 490 квадратных километров украинской земли. По словам экспертов, это - самый большой показатель за время контрнаступления РФ, которое продолжается с октября прошлого года. Об этом сообщает DeepState.
Социальными сетями широко обсуждаются масштабы территориальных потерь Сил обороны Украины. Однако военные эксперты отмечают, что не стоит все измерять площадями.
"Ведь воюют люди и именно они являются гарантией устойчивости армии и ее потенциала к сопротивлению", - говорится в сообщении.
Отмечается, что можно направить усилия нескольких бригад на один населенный пункт и с максимальными потерями своих бойцов удерживать минимальную территорию. В частности, контрнаступление 2023 года показало, что результативность зависит от возможностей военно-промышленного комплекса, уровня подготовки мобилизованных, механизации, наличия средств для дальних ударов и, главное, рационального использования человеческого ресурса.
"Кровавый урок дал нам контрнаступление-2023. Показателем являются возможности ВПК, уровень подготовки мобилизованных, степень механизации, наличие возможностей для дальних ударов и главное - рациональное применение человеческого потенциала. Последнее, к сожалению, становится для нас слабым местом", - считают эксперты.
В то же время противник учится на ошибках: их подразделения проходят дополнительное обучение, ротации осуществляются регулярно.
"Если раньше мясные подразделения были классикой их армии, то сейчас все чаще их полки и бригады проводят дополнительные недели и месяцы обучения личного состава. Наличие большого количества живой силы позволяет проводить регулярные ротации раз в 1 или 2 месяца", - пишет DeepState.
В то же время украинским бригадам, воюющим с февраля 2022-го, сложно обеспечить такую частоту ротации. Вновь созданные 150-е бригады не достигают уровня тех, которые участвовали в боях в 2023 году, а относительно дальнейших подразделений возникают очень тревожные мысли.
"Страшно подумать какая судьба ждет 160-е, о которых уже известно широкой общественности", - констатируют аналитики.
Они добавляют: следовательно, хотя площади утраченных территорий важны, это лишь один из критериев оценки боеспособности войска. К примеру, если в октябре 2022 года враг мог наступать четырьмя ротами на Новомихайловку, то теперь это стало для них значительно более сложной задачей.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, россияне начали увеличивать количество атак вблизи Торецка, и накапливают ресурсы у Часового Яра. По словам пресс-секретаря оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасии Бобовниковой, в районе Торецка собрана серьезная группировка - мотострелковые бригады и другие подразделения, в том числе спецназовцы Центрального военного округа.
Также стало известно, что ВСУ использовали в Курской области редкие снаряды M712 Copperhead, которые были созданы еще во времена Холодной войны. По словам аналитиков, M712 Copperhead является представителем еще первого поколения управляемых снарядов.