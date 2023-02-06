Игорь Романенко отметил, что на многих направлениях идут ожесточенные бои.

Российская Федерация пытается завести в Украину мотострелковую дивизию. Такие действия страны-агрессора могут свидетельствовать о начале нового масштабного наступления.

"2 мотострелковую дивизию из учебного центра в Беларуси сорвали с подготовки и через территорию России на линию столкновения дали. Первый ушел", – рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко в комментарии для 24 канала.

По его словам, на многих направлениях идут ожесточенные бои. При этом россияне перекидывают на фронт свои резервы. В то же время эксперт считает, что украинской армии необходимо "обескровить" оккупантов в боях, после чего пойти в атаку.

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"Нужно уничтожать эту силу. И готовиться к предстоящим действиям. Но защищаться, оборонять, а еще лучше – впоследствии завершить стратегическую оборонную операцию и перейти к дальнейшим контрнаступательным действиям", – подытожил Романенко.

Новое наступление России - что известно

В ГУР Минобороны предупредили, что новое наступление россиян возможно уже этой весной или в начале лета.

При этом в январе в Генштабе ВСУ заявили, что оккупанты попытаются выйти на админграницу Донецкой области, а также захватить левобережную часть Запорожской области.

Аналитики Института изучения войны отметили, что Москва собирает военную технику и живую силу для проведения "решительного наступления" на Бахмутском направлении и на западной части Луганской области.

В свою очередь глава Луганской ОВА Сергей Гайдай также считает, что россияне готовятся к наступлению и размечтались о "захвате" Белогоровки.

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