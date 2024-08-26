Отмечается, что во время этого удара оккупанты задействовали 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95.

Российские оккупационные войска несколько изменили подход к массированным ударам по Украине. Так, 26 августа враг атаковал ближе к утру, в отличие от предыдущих раз, когда ракеты выпускали ночью.

На это обратил внимание эксперт по авиации Константин Криволап. В комментарии "РБК-Украина" он отметил, что оккупанты использовали большое количество ракет – в частности, были применены Х-101, "Кинжалы", Х-22, "Калибры", а также очень большое количество дронов-камикадзе "Шахед". Этот арсенал оккупанты накапливали почти месяц.

По мнению эксперта, результатом таких изменений в атаках могут быть атаки украинских сил по российским аэродромам. Вражеские самолеты Ту-95МС ежедневно курсировали между авиабазами "Оленья" и "Энгельс".

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"Мы очень серьезно нарушили их график применения. Я думаю, что это смещение связано с тем, что они не всегда успевают, так как они хотели бы успеть", – подчеркнул он.

Криволап добавил, что во время последнего удара оккупанты задействовали 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95. При этом ранее "где-то летало" 18 бортов.

"То есть наши действия заставили их снизить количество самолетов. Или они там стали, или вышли времена полетов, или были какие-то неисправности. Поэтому сказать, за сколько времени они восстановятся очень трудно", – добавил эксперт.

Похожая ситуация и с носителями "Кинжалов" – истребителями МиГ-31К. Сегодня в небе было только три борта, что является свидетельством того, что удары Украины по "Саваслейке" имели последствия. Хотя пока неизвестно, какие именно МиГ-31 были поражены Силами обороны, удар по Украине дает возможность предположить, что речь идет именно о МиГ-31К.

Он добавил, что новый удар РФ по Украине может быть и через неделю, если не будет действий со стороны украинских сил. Однако защитники Украины "не сидят сложа руки".

Атака РФ по Украине 26 августа

В понедельник, 26 августа в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Враг атаковал ракетами и дронами. Взрывы раздавались во многих областях, в частности в Волынской, Киевской, Львовской и др.

Во время сегодняшнего удара по Украине Россия запустила не менее 127 ракет и 109 дронов. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский.

В то же время командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук сообщил, что украинские военные сбили 102 вражеские ракеты и 99 ударных БПЛА.

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