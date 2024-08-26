Кое-где государство-террорист атаковало украинские гражданские объекты кассетными боеприпасами, отметил президент.

Во время сегодняшнего удара по Украине Россия запустила по меньшей мере 127 ракет и 109 дронов.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, информируя о заседании Ставки верховного главнокомандующего. "Восстановление энергетики после одного из крупнейших российских обстрелов. По меньшей мере 127 ракет и 109 дронов", - отметил он.

Глава государства сообщил, что на заседании прозвучали доклады командующего Воздушных сил Николая Олещука, министра внутренних дел Игоря Клименко, министра энергетики Германа Галущенко и председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

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"Детально, по каждому региону, проанализировали эффективность систем ПВО и РЭБ, мобильных огневых групп, а также инженерной защиты. Приняли соответствующие решения", - написал президент.

Зеленский добавил, что на самих объектах продолжается ликвидация последствий ударов, ремонт и разминирование. "Кое-где государство-террорист атаковало гражданские объекты кассетными боеприпасами. Должны поработать саперы, прежде чем энергетики возьмутся за ремонт", - подчеркнул он.

Кроме того, на Ставке речь шла о фронте. "Был доклад главкома Александра Сырского по оперативной ситуации, в частности, обороне Покровска. Приняли решение о дополнительном усилении направления", - сообщил глава государства.

В центре внимания война в Украине - что уже сообщалось

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 августа, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Враг атаковал ракетами и дронами. Взрывы раздавались во многих областях.

Авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко высказал мнение, что этому налету российских оккупантов на Украину предшествовала долговременная и очень тщательная подготовка.

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