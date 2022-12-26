Коваленко отметил, что условия для контрнаступления уже сформированы на Луганщине.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что на данный момент в зоне боевых действий есть как минимум три перспективных локации для проведения контрнаступления украинских военных в начале 2023 года.

В эфире телеканала FREEДОМ он отметил, что делать такие прогнозы сложно. Однако, по его мнению, одна из локаций, где может начаться контрнаступление, – это Луганская область.

"Первая локация – это Луганщина, где сформированы условия для контрнаступления в ряде направлений и все зависит от всего нескольких факторов, которые должны способствовать успеху этого контрнаступления. Например, как бы это странно не звучало, но и погодных условий в том числе", – объяснил Коваленко.

По его словам, другая перспективная локация – это Запорожская область. Однако там условия для контрнаступления только формируются.

"Там не сформированы условия для контрнаступления, как бы российские оккупанты сейчас по этому поводу не переживали. Процесс идет. Они могут пока оказаться в состоянии ожидания на некоторое время. Это ожидание будет их уязвимостью, поскольку пока ты ожидаешь контрнаступления, и идет формирование этих условий, ты несешь потери. Абсолютно неэффективные потери. Состояние ожидания", – продолжил эксперт.

Коваленко добавил, что третья локация, которая может быть перспективной с точки зрения контрнаступления ВСУ – это левобережная часть Херсонской области.

"Третья локация, которая как кот в мешке, – это левобережная Херсонщина. А поскольку в левобережной Херсонщине сейчас в глубину левобережья – примерно 20-километровая зона – создана благоприятная операционная зона для нашей артиллериии, российские оккупанты вынуждены сейчас из этой зоны отводить часть своих подразделений для минимизации потерь. Но отводя эти подразделения, они ослабляют оборонные возможности данной зоны 20-километровой. То есть Олешки, Голая Пристань, Новая Каховка, Кинбурнская Коса и так далее – это все попадает именно в эту операционную зону. И я не исключаю абсолютно, что в этой операционной зоне аналогично может начать происходить что-то очень интересное в ближайшее время. Потому, какая именно первая из этих локаций, мягко говоря, нас порадует, – это вопрос в первую очередь к Генеральному штабу Вооруженных сил Украины. Но вот именно на этих трех локациях предпосылки к этому есть", – добавил обозреватель.

Коваленко также отметил изменения в нарративах российской пропаганды.

"Есть несколько интересных таких нарративов, но все они в какой-то степени связаны с "пораженчеством". Имеются вот эти нотки "пораженчества". На фоне того, что "призывы нанесения ядерного удара по центру принятия решений Вашингтоне" – ну вот этот бесконечный нарратив – присутствуют еще и новые элементы, связанные с тем, что они начинают искать даже врагов в других соседних странах, что может намекать на подготовку некоего реванша после очевидного уже поражения в войне против Украины для восстановления какого-то регионального статуса", – сказал он.

По мнению эксперта, Россия потеряла даже свой статус региональной державы.

"Она не имеет достаточного, скажем так, авторитета и влияния. И именно эти нарративы подготавливают, например, российское общество к осознанию того, что война велась не против Украины, например, а против НАТО. "Мы проиграли не Вооруженным силам Украины, мы проиграли НАТО". Оправдание. Ну и другой очень важный момент – это то, что идет катализация именно настроений на национальной почве. Межнациональная рознь. И вот тут этот элемент очень опасный", – резюмировал Коваленко.

Как будет развиваться война в Украине: прогнозы

Генерал Вооруженных сил Украины и бывший заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос заявил, что Украине необходимо готовиться к затяжной войне. Он подчеркнул, что война не кончится в феврале или марте следующего года.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что президент России Владимир Путин не примет решение о новом масштабном наступлении на Украину. По его мнению, российский диктатор "уже иначе принимает решения.

В то же время в ОК "Юг" отметили, что ВСУ продолжают работу по освобождению Николаевской области от российских оккупантов и вскоре это будет сделано.

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