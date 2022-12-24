Россияне обстреливают Николаевщину с Кинбрунской косы и могут перебрасывать туда новые силы и оружие по сухопутному участку.

Ситуация на Юге остается достаточно сложной, но контролируемой украинскими военными. ВСУ продолжают работу по освобождению Николаевской области от российских оккупантов и вскоре это будет сделано.

Как рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала Freeдом, количество обстрелов Николаевской области снизилось, за исключением громад, которые находятся в непосредственной близости к Кинбурнской косе.

"Для того, чтобы продолжать этот терроризм, в том числе техногенный, они обстреливают регулярно Очаковскую и Куцурубскую громады", - сообщила Гуменюк.

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По ее словам, на Кинбурнской косе ситуация остается сложной, поскольку у россиян есть возможность перебрасывать туда новые силы и оружие по сухопутному участку.

"Но мы продолжаем свою боевую работу и я уверена, что в очень скором времени сможем отчитаться и озвучить то, что Николаевская область полностью деоккупированна", - подчеркнула Гуменюк.

Она отметила, что россияне обстреливают Николаевскую область из минометов, реактивных систем залпового огня, тяжелой артиллерии. "Мы отрабатываем все направления в ответ, контрбатарейное противостояние достаточно эффективно. Единственным недостатком этой ситуации является то, что они могут подтягивать новое вооружение на позиции по сухопутью после того, как мы его уничтожаем", - отметила Гуменюк.

Она также добавила, что россияне обстреливают Николаевщину с Кинбрунской косы, чтобы терроризировать мирное население области, а также не дать возможности организовать маршрут "зернового коридора" через Николаев.

Война в Украине - ситуация на Юге

После освобождения правобережья Херсонской области от россиских оккупантов ситуация с обстрелами Николаевской области начала улучшаться. Проблемным остается южная часть области в районе Кинбурнской косы, на которой до сих пор есть войска страны-агрессора.

Среди городов, которые страдают от российских обстрелов - Очаков. Как сообщал УНИАН, в сентябре вследствие удара россиян был уничтожен элеватор с тысячами тонн зерна. Затем обстрел россиянами Очакова привел к разрушению домов и ранению людей. Несколько дней назад в результате очередного обстрела Очакова были ранены три человека, среди которых - ребенок 2012 года рождения.

Ранее Наталья Гуменюк заявила, что российские оккупанты после бегства с правого на левый берег Днепра в Херсонской области понимают, что поражение неизбежно. Но несмотря на это, захватчики усиливают "полицейское" давление на мирное население Украины.

А командующий войсками Оперативного командования "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук убежден, что Украина в 2023 году освободит Крым и победит в войне с Россией. Вместе с тем он предупредил, что самые жесткие бои этой войны еще впереди.

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