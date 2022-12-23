Президент РФ уже иначе принимает решения, заявил советник ОПУ.

Президент России Владимир Путин не примет решение о новом масштабном наступлении на Украину.

Такое мнение высказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, отметив, что "Путин уже иначе принимает решения".

"Я думаю, что он не примет решение наступать. Он уже в перспективе личной гибели смотрит, личного политического поражения, - сказал он. - В России понимают прекрасно, что если кадровые, лучшие, элитные части не справились, не решили эти задачи, то ждать великих подвигов от плохо вооруженных, мобилизованных не приходится. Им нужно решить ограниченные задачи".

При этом Арестович добавил, что считает Путина "предельно рациональным человеком, аж до полного отсутствия эмпатии, эмоций, но в рамках своего иррационального мира".

Новое наступление России - что сообщалось

Как заявил на днях главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, Россия готовит 200 тысяч военнослужащих, чтобы бросить их на войну против Украины. По его словам, россияне могут предпринять еще одну попытку захватить Киев.

"Российская мобилизация сработала. Это неправда, что их проблемы настолько ужасны, что эти люди не будут воевать. Они будут воевать. Царь говорит им идти воевать, и они идут воевать.... Россияне готовят около 200 тысяч новых солдат. Я не сомневаюсь, что они снова пойдут на Киев", - предупредил он.

Офицер армии обороны Израиля Игаль Левин оценил угрозу нового наступления РФ на Киев такими словами: "Я сомневаюсь, что можно захватить Киев таким количеством солдат, но можно осуществить попытку его окружения".