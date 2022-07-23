Правозащитник отметил, что среди тех, кто подписывает контракты и идет воевать против Украины, встречаются идейные добровольцы.

Среди представителей национальных республик, которые подписывают контракты на службу в российской армии, есть две категории людей: одних к этому подталкивают личные жизненные проблемы, другие - идейные добровольцы, которые действуют под влиянием российской пропаганды.

Такое мнение высказал один из лидеров правозащитной организации Башкирии "Башкорт" Руслан Габбазов в эфире информационного телемарафона.

Он отметил, что чаще всего жители национальных республик, в частности Башкортостана, подписывают контракты на службу в российской армии, чтобы решить собственные жизненные проблемы, в частности, с отсутствием работы и финансовыми трудностями.

"Соответственно - это люди, которые не имеют никаких политических взглядов, им все равно. Завтра скажут, например, в братском Казахстане войну начинать, они пойдут воевать с казахами, хотя это самый близкий нам народ", - пояснил Габбазов.

В то же время, он отметил, что среди тех, кто подписывает контракты и идет воевать против Украины, встречаются идейные добровольцы, как правило, это люди старшего возраста, верящие российской пропаганде, которая каждый день звучит с экранов телевидения.

"За последнее время пошли погибшие по 50 лет, то есть это те добровольцы, которые поехали воевать в Украину. Пропаганда действует на всех", - пояснил Габбазов.

Лидер "Башкорта" отметил, что Республика Башкортостан, которая входит в Приволжский федеральный округ РФ, занимает первое место в России по количеству убитых военнослужащих в войне против Украины.

"По официальным данным, потери уже около 150 человек - за 150 дней войны, хотя за 10 лет войны в Афганистане из Башкортостана было убито всего 300 человек. То есть, в день погибает по одному человеку. Настоящие потери, я считаю, гораздо больше", - подчеркнул Габбазов.

Он добавил, что в России давление на субъекты федерации, в том числе на республику Башкортостан, не прекращалось никогда.

"В планах центра Москвы, Кремля нет такого, чтобы предоставить какое-либо послабление национальным республикам, даже если началась война с Украиной. Наоборот, они сейчас все будут выкачивать из регионов, из колониальных провинций, как я называю. Потому что мы - Башкортостан, другие регионы и национальные республики - являемся для них сырьевым придатком. Если раньше из нас выкачивали природные ресурсы, то сейчас из нас выкачивают человеческие ресурсы, в том числе, отправляя жителей национальных республик воевать против Украины", - сказал Габбазов.

Как сообщал УНИАН, глава Секретной разведывательной службы (MI6) Великобритании Ричард Мур рассказал, каких оккупантов чаще всего ликвидируют в Украине.