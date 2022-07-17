Пропагандисты утверждаются, мол, в каких-то регионах призыв происходит "наиболее активно".

Пропагандистские СМИ Российской Федерации распространяют дезинформацию о якобы "борьбе с пророссийскими настроениями" в ряде регионов Украины.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Так, российские пропагандисты связали ложную информацию о "борьбе с пророссийскими настроениями" с информацией о якобы более активном призыве в определенных регионах.

"В течение 16.07.2022 оккупанты распространили дезинформацию. СМИ рф сообщили, что "темпы призыва военнообязанных [в Украине] будут расти. Наиболее активно призыв происходит в прифронтовых регионах: Запорожской, Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях. Это связано ... с борьбой с пророссийскими настроениями в регионе", - предупредили в ЦПД.

Ранее сообщалось, что в Минобороны Украины сообщили об отмена резонансного порядка предоставления разрешений гражданам Украины, состоящих на воинском учете, на выезд за пределы места жительства во время действия военного положения. Предлагаемый порядок планируют отправить на доработку.

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