Глава британской разведки навел свою оценку количества россиян, уничтоженных в Украине.

Глава Секретной разведывательной службы (MI6) Великобритании Ричард Мур считает, что России может стать трудно обеспечивать своих военных, и они, вероятнее всего, возьмут оперативную паузу в ближайшие недели.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что выступая на Аспенском форуме по безопасности в американском штате Колорадо, Мур выразил мнение, что прогресс, которого российские войска достигли в Украине за последние месяцы, относительно невелик.

"Мы говорим о небольшом количестве миль прогресса. Когда они берут город, ничего не остается. Оно уничтожается", - сказал он.

Оперативная пауза даст украинским силам, моральный дух которых, по его словам, все еще высокий, возможность нанести удар в ответ "все большим количеством хорошего оружия", которую они получили, считает глава разведки.

Мур в то же время отметил, что война "очевидно не закончилась", и с приближением зимы и давлением на поставки газа "нас ждут тяжелые времена". Но важно, по его мнению, чтобы украинские силы продемонстрировали свою способность нанести ответный удар, и чтобы Европа продолжала поддерживать Украину в военном плане.

Глава разведки также привел свою оценку количества оккупантов, убитых в войне на данный момент - 15 тысяч. Он сказал, что это "вероятно, консервативная оценка", и назвал "очень окровавленным" нос президента России Владимира Путина, который ожидал быстрой победы.

"И это не дети среднего класса из Петербурга или Москвы. Это бедные дети из сельских районов России. Они из сибирских городков. Они непропорционально принадлежат к этническим меньшинствам. Это его пушечное мясо", - прокомментировал Мур.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 21 июля общие потери российских оккупантов составляют 38 850 человек.