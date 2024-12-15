В результате боевой работы наших защитников ликвидированы 52 оккупанта и ранены 37.

На Сиверском направлении Силы обороны Украины отбили массированный штурм российских оккупантов.

Об этом сообщает "Хортицкий ветер" в Telegram-канале. "14 декабря противник совершил 8 штурмовых попыток в полосе обороны горно-штурмовой бригады "Эдельвейс". Благодаря профессионализму и героизму воинов все вражеские атаки были отражены с сокрушительными потерями для противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате боевой работы наших защитников ликвидированы 52 оккупанта и ранены 37. Уничтожено 4 БМП, 13 мотоциклов, 4 багги, 1 МТ-ЛБ, 28 дронов-камикадзе FPV, 1 миномет 120 мм, 1 единица автомобильной техники, 1 дрон-камикадзе "Привет 82".

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Война в Украине: новости

СБУ вместе с Главным управлением разведки, Силами специальных операций и Силами беспилотных систем провела уникальную многоэтапную спецоперацию. Цель - перерезать логистические пути поставки топлива из Крыма на временно оккупированные территории Запорожья.

Сначала 13-е Главное управление Департамента военной контрразведки СБУ организовало диверсию по подрыву путей во время движения поезда с цистернами вблизи села Алексеевка Бильмакского района. Когда он остановился и началось горение части цистерн, в игру вступили РСЗО HIMARS ОСУВ "Таврия". Ракеты поразили локомотив и крайние вагоны, чтобы враг не смог растянуть цистерны и спасти часть топлива. В результате спецоперации уничтожен локомотив и 40 вагонов-цистерн, а также на длительное время выведено из строя важную железнодорожную ветку, которая обеспечивала российские войска.

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