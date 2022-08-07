Эксперт прогнозирует, что готовыми к наступательным действиям российские войска могут быть уже 8-10 августа.

Российским оккупантам не удастся успешно атаковать Вооруженные силы Украины на правобережье Херсонщины.

Об этом рассказал военный обозреватель Денис Попович в эфире Радио НВ.

"Для меня большая загадка, каким образом они собираются атаковать наши войска на правобережье Херсонщины, если у них могли возникнуть проблемы при обороне", - заявил эксперт.

Также он напомнил, что наступательные действия требуют большего количества боеприпасов, горюче-смазочных материалов и эвакуации раненых.

"Будет много 200-х, 300-х. А как это можно будет осуществлять, когда у тебя за спиной разбиты переправы? Что именно они там хотят делать - покажет время", - сказал Попович.

Он прогнозирует, что готовыми к наступательным действиям российские войска могут быть уже 8-10 августа.

Как сообщал УНИАН, в Херсонской ОВА заявили, что потеря этого региона станет для оккупантов крупным политическим поражением, поэтому они концентрируют максимум усилий для удерживания захваченных территорий.

Накануне в британской разведке сообщили, что война в Украине скоро войдет в новую фазу, с тяжелейшими боями вдоль линии фронта протяженностью около 350 километров, простирающуюся на юго-западном направлении от окраин Запорожья до Херсона, параллельно реке Днепр.