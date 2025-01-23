Сейчас у россиян есть большие проблемы с бронированной техникой.

Для крупного наступления любой из сторон нужна бронированная техника, без которой прорыв фронта организовать не удастся. Об этом в эфире "Radio NV" заявил военный аналитик Денис Попович.

"С техникой у россиян сейчас большие проблемы. Они осуществляют пехотные штурмы, и это позволяет им продвигаться так, как они продвигаются. Там километр, 500 метров. Ведутся волонтерские сборы на территории РФ для приобретения электросамокатов, как средств передвижения на фронте. Это не свидетельствует о том, что РФ имеет бронированные кулаки и танковые армии для того, чтобы осуществлять большие прорывы", - сказал Попович.

Аналитик добавил, что такие продвижения не стоит недооценивать. Ведь враг продолжает захватывать украинские территории, угрожает крупным населенным пунктам, в частности, Покровску и Великой Новоселке.

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"Но для того, чтобы создавать оперативные прорывы, а тем более стратегические наступления, которые могли бы решить ход войны... В этой ситуации на это РФ не способна. Они делают ставку на пехоту. А пехота - это пехота. Она может продвигаться с такой скоростью и такими потерями, как сейчас", - добавил Попович.

Ситуация на фронте остается сложной: что известно

Накануне аналитики DeepState сообщили, что россиянам удалось захватить Нововасильевку в Донецкой области. Также эксперты отмечают продвижение оккупантов в других населенных пунктах.

Тем временем Forbes отмечают производительность ракет Javelin для Сил обороны в Курской области. По данным журналистов, за два дня украинские морпехи уничтожили семь единиц вражеской техники благодаря этим ракетам.

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