За два дня украинские морские пехотинцы уничтожили семь единиц дефицитной российской бронетехники.

Группа украинских морских пехотинцев уничтожила ракетами Javelin семь единиц российской техники за два дня. Это были танки, которые россияне не могли позволить себе потерять.

Как говорится в материале Forbes, от бывшего президента США Джо Байдена ВСУ получили 10 тыс. противотанковых управляемых ракет Javelin, которые могут уничтожить или, по крайней мере, обездвижить любой танк.

Издание, со ссылкой на российского военкора, отметило, что ракеты оказываются серьезным препятствием для российский усилий по вытеснению ВСУ с Курской области РФ.

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В материале указано, что 60-тысячные российско-северокорейские войска обычно наступают пехотой из-за растущего дефицита бронетехники. Но когда они все же предпринимают механизированную атаку, украинские ракетные расчеты, вооруженные Javelin, сразу же их уничтожают.

Так, за крайние два дня одна команда с Javelin из украинской 36-й бригады морской пехоты уничтожила три вражеских танка и четыре боевых машины БМД-4.

5-й полк спецназа Нацгвардии Украины стреляет с Javelin по россиянам и ночью. "Даже под покровом ночи российские оккупанты не могут спрятаться", - прокомментировал эстонский аналитик.

Однако, как отметило издание, это может не продлиться долго. "Если и пока новый президент США Дональд Трамп не отправит больше Javelin, 10 тыс. ракет, которые Байден дал Украине, в конечном итоге закончатся. Но это, безусловно, слабое утешение для российских танкистов, которые сейчас подвергаются обстрелам", - констатировало издание.

Ситуация в Курской области

В Курской области Силы обороны Украины уничтожили 21 и ранили 40 северокорейских военных, которые наступали на украинские позиции.

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман пояснил, что на Курщине ВСУ ведут войну, схожую по тактике с действиями партизанских отрядов, и благодаря этому противостоят врагу, превосходящему по численности в 10 раз, и контролируют большую территорию.

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