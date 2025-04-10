Российским оккупантам надо Лиман для создания там командного хаба для дальнейшего наступления на Славянск и Краматорск.

Для Сил обороны Украины очень важно удержать Лиман Донецкой области, которое враг пытается обойти и оккупировать. Об этом сказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Сергей Грабский в эфире Radio NV.

По его словам, вероятно, суть российской операции возле Лимана - обход города и его оккупация.

"Это с целью создания нависания над Славянско-Краматорской агломерацией. Лиман по специфике своей является индустриальным городом, в котором много технологических объектов, которые можно использовать как накопители для вооружения, техники, сосредоточения ресурсов, то есть создание такого логистического командного хаба для дальнейшего наступления на Славянск и Краматорск", - подчеркнул Грабский.

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Он добавил, что Лиман практически удерживает северный берег Северского Донца, поэтому это является серьезной и важной задачей для российских войск захватить его, а для нас важно удержать город.

Грабский отметил, что прорыв врага в районе Лимана будет угрожать нашей группировке в районе Северска:

"Тогда мы вынуждены будем отходить из того района для того, чтобы сохранить силы и не превратить Северск во вторую Авдеевку".

При этом добавил, что поэтому противник так "отчаянно лезет" на город. По его словам, там идут очень серьезные бои.

Война в Украине - ситуция на Лиманском направлении

Как сообщал УНИАН, пресс-секретарь 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Анастасия Блищик сказала, что ситуация на Лиманском направлении продолжает ухудшаться. Россияне бросают в бой большое количество пехоты и применяют много дронов, включая БПЛА на оптоволокне.

Россияне давят невероятным количеством пехоты, которой у них просто очень много. Это могут быть как и большие пехотные группы, так и малые пехотные группы, которые пользуются погодными условиями.

Блищик добавила, что на Лиманском направлении Силам обороны не хватает личного состава. Российской стороне же удается быстро пополняться новыми солдатами, несмотря на большие потери. На одного нашего пехотинца иногда приходится 10 российских оккупантов.

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