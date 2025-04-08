Россияне давят на украинских бойцов невероятным количеством пехоты.

Ситуация на Лиманском направлении продолжает ухудшаться. Россияне бросают в бой большое количество пехоты и применяют много дронов, включая БПЛА на оптоволокне. Об этом в интервью "Радіо Свобода" сообщила пресс-секретарь 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Анастасия Блищик.

"Мы можем подтвердить, что за последний месяц ситуация действительно очень ухудшилась. Россияне давят невероятным количеством пехоты, которой у них просто очень много. Это могут быть как и большие пехотные группы, так и малые пехотные группы, которые пользуются погодными условиями. Они все делают для того, чтобы вклиниться в наши боевые порядки, чтобы забежать как можно быстрее в тыл и наделать нам беды", - поделилась она.

Блищик добавила, что на Лиманском направлении Силам обороны не хватает личного состава. Российской стороне же удается быстро пополняться новыми солдатами, несмотря на большие потери.

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"За месяц только бойцы нашей бригады нанесли россиянам очень большие потери, в частности численностью в два батальона. Однако россияне не останавливаются. Из-за того что у них налажена эта система оперативного пополнения их потерь, наступательный потенциал они дальше сохраняют, и он не теряется... Действительно на одного нашего пехотинца иногда приходится 10 российских оккупантов", - рассказала Блищик.

Ситуация на Лиманском направлении - что известно

Напомним, что в конце марта аналитики мониторингового проекта DeepState сообщали о том, что российские оккупанты на Лиманском направлении имели продвижение в Тернах и почти полностью оккупировали село. Также они давили на Ямполовку.

Кроме того, пресс-офицер 66-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) им. князя Мстислава Храброго Анастасия Блищик заявляла об активизации врага на Лиманском направлении. По ее словам, украинские защитники в зоне ответственности 66-й ОМБр оперативно реагируют на изменение обстановки, чтобы не допустить продвижения российских оккупантов.

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