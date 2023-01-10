По словам Ступака, побеждает тот, кто может организовать свою логистику и обеспечение войск всем необходимым.

Военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак заявил, что замерзание почвы не является решающим фактором в наступлении украинской армии на фронте.

"С одной стороны, мороз – это действительно плохо. Как и для нас, так и для россиян, как ни крути. С другой стороны, немного легче наступать, когда почва замерзает, то есть есть возможность для действия тяжелой техники как нашей, так и российской", – объяснил он в эфире телеканала FREEДОМ.

По словам Ступака, побеждает тот, кто может организовать свою логистику и обеспечение войск всем необходимым.

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"Это обеспечение танков топливом, обеспечение маслом, это обеспечение в первую очередь своих людей. Без людей любая техника ничего не стоит. То есть нужно, чтобы люди были постоянно накормлены, в тепле, насколько это возможно", – подчеркнул эксперт.

Ступак добавил, что Украина прежде всего пытается, где возможно, обеспечить военных и сделать их пребывание на передовой максимально комфортным, насколько это возможно.

"Это дает силы и мотивацию для движения вперед", — отметил военный эксперт.

Повлияют ли морозы и зима на ход войны: прогнозы

Заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лора Купер считает, что зимой война в Украине не потеряет динамичность, поскольку нет признаков того, что ВСУ остановятся.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину не удастся использовать зиму как оружие, чтобы поставить Украину на колени.

Ранее военный эксперт Олег Жданов подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины смогут вести контрнаступление даже осенью и зимой. Холода и морозы не остановят наших военных, ведь в РФ нельзя давать "передышку".

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