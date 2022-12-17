Там прогнозируют, что зимой интенсивность боевых действий не снизится.

Зимой война в Украине не потеряет динамичность, поскольку нет признаков того, что ВСУ остановятся.

Об этом в интервью Голосу Америки заявила заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лора Купер.

"Зима будет очень динамичным временем... Мы не видим никаких признаков того, что украинцы остановятся, и мы, безусловно, ожидаем, что россияне также могут попытаться продвинуться", - сказала Купер.

Кроме того, она отметила, что США увеличат количество украинских военнослужащих, которые будут проходить обучение. В связи с этим она отметила, что "сегодня это совершенно другая игра", если сравнивать навыки украинских Вооруженных сил сейчас и, когда США только начали обучение украинцев в 2014 году поле аннексии Крыма.

Касательно вооружения Купер не подтвердила заявления официальных лиц о том, что США готовятся отправить Украине комплексы ПРО Patriot.

"Но я могу подтвердить, что противовоздушная оборона является нашим главным приоритетом, и мы рассматриваем ряд способов, которыми мы можем поддержать Украину и ее потребности в противовоздушной обороне. NASAMS была частью этого", - сказала она, отметив, что военная помощь США изменилась, чтобы удовлетворять новые потребности Киева.

При этом она отметила, что военные ВСУ сразу же смогли невероятно эффективно использовать NASAMS против российских ракетных угроз и дронов.

Купер уточнила, что в настоящее время США не планируют поставлять Украине высокоточные боеприпасы большой дальности, такие как управляемые ракеты армейского тактического ракетного комплекса (ATACMS). США отправили боеприпасы управляемых реактивных систем залпового огня (GMLRS) для использования в этих пусковых установках. ATACMS имеют дальность полета 300 км, а GMLRS - около 90 км.

"На данный момент мы считаем, что GMLRS очень эффективна для достижения огромного количества целей, которые Украина должна поразить. Так что на данный момент мы придерживаемся (эффективности использования) GMLRS", - пояснила она.

Помощь США Украине

С 2014 года США выделили Украине $22 млрд на помощь в обеспечении безопасности и $19,3 млрд с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля.

13 декабря стало известно, что Украина ожидает помощи от США в размере $38 млрд. Этот пакет помощи может быть принят до конца декабря.

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