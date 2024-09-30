Сейчас есть ряд ограничений, которые не дают Украине возможность сбивать российские самолеты дронами, пояснил в эфире "Radio NV" авиационный эксперт Богдан Долинце.
"Первое - скорость полета военного самолета на дозвуковой скорости составляет от 500 до 900 км/ч. Но учитывая, что это многоцелевые самолеты - они могут летать и на сверхзвуковой скорости. А это более 1000 км/ч. Теоретически, такие самолеты поражать возможно. Но для этого должен быть сверхзвуковой дрон с реактивным двигателем, иметь систему управления, разработанную специально для таких высоких скоростей", - пояснил эксперт.
Кроме того, по словам Долинце, подобный дрон должен иметь соответствующие каналы связи, которые позволили бы оператору приблизиться к вражескому самолету. Если же речь идет о дроне с автоматическим управлением, то для него также должно быть разработано специальное программное обеспечение, которое позволит БПЛА не только преследовать вражескую цель на больших скоростях, но и догнать ее и уничтожить. Это означает, что БПЛА должен лететь быстрее самого самолета.
"Здесь могут быть разные вариации: и использование реактивных двигателей, чтобы достичь таких скоростей. Здесь может быть использование твердотопливных двигателей. Но мы должны понимать, что так дрон превращается в аэробаллистическую ракету. Это, конечно, существенно увеличивает стоимость такого беспилотника. Однако стоимость уничтожения такого самолета может оправдать такие расходы. Поскольку один вражеский самолет может стоить от $20 до $50 млн", - добавил Долинце.
БПЛА на фронте: важные новости
Украинские операторы БПЛА продолжают сбивать в воздухе российские разведывательные беспилотники. В частности, накануне 11 бригада имени Михаила Грушевского Национальной гвардии показала видео сбития над линией боевого соприкосновения пяти российских дронов Zala-421, двух Орлан-10, Supercam S350 и Ланцета.
Между тем российские оккупанты начали совершенствовать собственные разведывательные БПЛА и устанавливать на них камеры заднего обзора. По мнению экспертов Defense Express, таким образом всего за две недели, россияне научились реагировать на новые вызовы со стороны украинских БПЛА.