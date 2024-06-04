В Вашингтоне напомнили, что Украина так уже делала в течение этой войны.

Украину не ограничивали в праве сбивать в российском воздушном пространстве боевые самолеты, которые представляют потенциальную угрозу, в частности запускают управляемые авиабомбы. Об этом заявил на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби, сообщает Укринформ.

"Я просто хочу заметить, что в этом контексте существует определенная путаница. Никогда не было ограничений на то, чтобы украинцы сбивали вражеские самолеты, даже если эти самолеты не обязательно находятся в украинском воздушном пространстве", - сказал Кирби.

Он подчеркнул, что украинская армия "может сбивать российские самолеты, которые представляют неизбежную угрозу". При этом Кирби напомнил, что Силы обороны Украины это уже делали в течение войны.

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Разрешение на удары по российской территории

Как писал УНИАН, в конце мая США и другие страны-партнеры ослабили свой запрет на удары по российской территории западным вооружением. Это стало одним из главных последствий повторного российского вторжения на Харьковщину в мае этого года. Однако часть ограничений сохраняется: нельзя бить далеко вглубь России, нельзя использовать ракеты ATACMS.

Стоит добавить, что незадолго до частичной отмены запрета на удары по РФ немецкое издание Bild писало, что США и Германия угрожали Украине прекратить поставки оружия именно из-за сбития самолетов в российском воздушном пространстве.

Вероятно, это произошло после того, как в мае прошлого года ВСУ использовали ЗРК Patriot для уничтожения нескольких самолетов и вертолетов в небе над Брянской областью.

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