Те 10-12 тыс. корейцев, которых призвал Ким Чен Ын на убой в Украину не могут серьезно повлиять на ход боевых действий.

Если Северная Корея пришлет России более 100 тыс. военных, то это станет серьезной угрозой для украинской обороны.

Об этом сказал руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в эфире телемарафона. По его словам, информация о том, что на поле боя может появиться новое пополнение из Северной Кореи, это "не хорошие симптомы".

По его словам, те 10-12 тыс. корейцев, которых призвал Ким Чен Ын на убой в Украину это в масштабах российской оккупационной армии относительно небольшая численность и они не могут серьезно повлиять на ход боевых действий.

Видео дня

"Но если эта стажировка понравится Ким Чен Ыну и Путину и они смогут масштабировать такое участие и будет где-то 100 тыс. и более, то это очень серьезная угроза для нашей обороны", - подчеркнул Лакийчук.

По его словам, сейчас основная "интрига" сколько же северокорейцев пришлют к Путину на замену утилизированных.

Говоря о действиях военных КНДР, которые продолжают наступать группами и нести большие потери, Лакийчук отметил, что россияне, которые ведут длительное время агрессивную войну против Украины, уже адаптируются к полю боя и меняют частично свои боевые уставы, а иногда действуют против них, учитывая реальную ситуацию. "Военные КНДР значительно консервативнее и действуют строго в соответствии с теми предписаниями, которым их научили. Вот и результат", - добавил эксперт.

Солдаты КНДР на войне против Украины

По данным издания The New York Times, которое ссылается на высокопоставленного представителя министерства обороны США, Северная Корея "в течение следующих двух месяцев" отправит новую группу военнослужащих на войну против Украины.

Как оценили аналитики Института по изучению войны, новое развертывание войск КНДР сохранит нынешние темпы пехотных атак в Курской области, но также приведет к высокому уровню потерь среди северокорейцев. В частности, новые группировки солдат КНДР будут нести не меньшие потери, которые могут достичь от 30 до 45 тыс. убитыми и ранеными ежемесячно.

Вас также могут заинтересовать новости: