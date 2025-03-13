Кротевич считает, что надо менять структуру в ВСУ.

Для того, чтобы кремлевский диктатор Владимир Путин победил в войне против Украины, ему просто нужно перестать стрелять. Такое мнение в интервью "Бомбардир" высказал экс-начальник штаба Азова Богдан Кротевич ("Тавр").

"Я не очень уверен в нашем амбициозном народе... Путину, чтобы победить эту войну, надо просто перестать стрелять. Реально. Вот, если бы он просто перестал стрелять, здесь все бы просто перегрызлись. Но мы смотрим, что все так и есть. То есть, мы едины, когда у нас происходит что-то плохое (нецензурная лексика - УНИАН). Когда все пропало, тогда мы вместе, тогда мы едины", - сказал Кротевич.

Он обращает внимание на то, что в трудные времена даже оппозиционные лидеры делают заявления о том, что действующего президента Украины Владимира Зеленского надо поддерживать, а выборы проводить не время.

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"А, когда у нас все хорошо, когда у нас все расслаблено... Вот, если бы Путин сказал, что даю 3-4 месяца - "запрещаю армии наступать, проводите выборы", все - здесь будет что-то страшное", - отмечает военный.

Он подчеркнул, что категорически против перемирия, и считает, что надо менять структуру в ВСУ и начинать сначала "обороняться нормально, а потом наступать".

"Перемирие это плохо, но что поделаешь - не мне это решать", - отметил "Тавр".

По его словам, Украина может победить.

Также он прокомментировал ситуацию с приостановкой поставок американского оружия.

"У нас с дипломатией не все хорошо в плане того, что мы сделали ставку на Соединенные Штаты, а план "Б" не продумали", - добавил он.

По мнению Кротевича, Украина должна были своевременно формировать соответствующий союз с европейскими странами, а не ожидать ухудшения ситуации, потому что уже давно было понятно, что это произойдет.

Перемирие с РФ - последние новости

Ранее издание The Economist писало, что Путин попытается не допустить перемирия с Украиной. Проблема российского диктатора заключается в том, что он еще не получил в Украине того, чего хотел.

В то же время в The Telegraph проанализировали, что сделает Трамп, если Путин откажется от перемирия. В издании считают, что в случае такого сценария администрация Трампа могла бы "продемонстрировать некоторые из мстительных пируэтов и полностью вернуться в Киев".

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