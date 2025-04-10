Участие китайских граждан в российской войне против Украины не является большой неожиданностью. Известно, что Китай не заинтересован в крахе российского государства в результате военного поражения в Украине. Такую тумку в интервью "Радио Свобода" озвучил экс-командующий Сухопутных сил США в Европе Бен Ходжес.
"Китай действительно имеет интерес в том, как разворачиваются события. И я не думаю, что они имеют какую-то особую привязанность к России, но они имеют привязанность к российской нефти и газу. И они хотят иметь возможность передвигаться через Арктику. Поэтому я думаю, что они предпочитают иметь статус-кво с Россией, а не крах российского или путинского режима", - сказал он.
Ходжес не решился дать оценку тому, в каком формате китайцы воюют за Россию - как единичные добровольцы, или целыми подразделениями, как солдаты КНДР.
"Я не знаю. Возможно, их тысячи. Мы просто об этом еще не знаем. Я имею в виду, что, как всегда бывает в таких войнах, люди из других стран присоединяются к одной из сторон по разным причинам. Так же, как и многие европейцы, даже американцы, которые воюют на стороне Украины. Есть солдаты из Беларуси, которые воюют с Украиной против России. (...) Но что более важно - я думаю, это то, что Китай оказывает материальную поддержку России, что позволяет им продолжать воевать", - заявил отставной генерал.
Вместе с тем Ходжес указал на странную ситуацию, которая возникает после того, как Дональд Трамп ввел заградительные пошлины против китайских товаров и не ввел ни одной пошлины против российских.
"Образовался этот странный треугольник: Китай помогает России, администрация Трампа оказывает большое давление на Китай, но не давит на Россию. По моему мнению, это свидетельствует о том, что администрация Трампа не имеет последовательной стратегии или не заинтересована в том, чтобы помочь Украине победить Россию. Я не могу разглядеть, какая на самом деле стратегия", - признался бывший командующий армии США в Европе.
Китайские граждане в войне против Украины
Как писал УНИАН, на днях президент Владимир Зеленский сообщил о взятии в плен двух граждан Китая, которые в составе российской армии воевали на Донбассе. При этом Зеленский призвал отреагировать на ситуацию руководство США, которое так лихо воюет с Китаем в медийном пространстве.
В США информацию прокомментировали на уровне спикера Госдепартамента. Она заявила, что видела сообщения о пленных китайцах.
Позже появилась реакция и официального Пекина. Там говорят, что проверяют информацию. Также в МИД Китая заверили, что предостерегали своих граждан от участия в российско-украинской войне.
Позже Владимир Зеленский сообщил, что Украине известны имена более 150 китайцев, воюющих на стороне РФ. Также президент выразил готовность провести обмен китайцев на украинских пленников.